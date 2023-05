VPN veloce e stabile con tecnologia proprietaria a 2,30€ al mese per 2 anni

La maggior parte dei fornitori VPN offre reti spesso e volentieri più lente rispetto alle connessioni a banda larga, ormai familiari anche al grande pubblico italiano. Non il massimo, soprattutto per quanti vogliano una VPN per guardare un evento sportivo o qualsiasi altro contenuto multimediale. La VPN di Surfshark in questo è molto diversa dalle altre aziende concorrenti, proprio grazie a una tecnologia proprietaria in grado di rendere ogni connessione privata veloce e stabile. Oggi puoi attivare la VPN del marchio Surfshark a 2,30 euro al mese per 2 anni consecutivi, con in più 2 mesi gratuiti.

Bastano poco più di 2 euro per la VPN di Surfshark

Surfshark non offre soltanto la VPN più veloce del mercato, ma anche un’ampia gamma di strumenti per proteggere al meglio la privacy, grazie all’utilizzo di protocolli sicuri e rapidi come OpenVPN UDP / TCP, IKEv2 / IPsec e WireGuard, oltre che l’impiego di server offuscati e DNS privati con protezione aggiuntiva contro la perdita di dati. In più, a differenza di altre VPN dal prezzo simile, Surfshark ti dà la garanzia di poterti connettere alla VPN su un numero illimitato di dispositivi.

L’offerta di Surfshark regala uno sconto dell’82%: si tratta della promo più vantaggiosa di cui gli utenti possono beneficiare. In soldoni, per i primi 26 mesi spenderai 59,76 euro, poi 55,44 euro ogni 12 mesi. Ai prezzi qui sopra va aggiunta l’IVA. Detto questo, puoi contare anche sulla garanzia di rimborso fino a 30 giorni dall’attivazione della VPN.

Approfitta ora della maxi offerta di Surfshark per attivare a un prezzo scontatissimo la pluripremiata VPN della nota azienda. Puoi scegliere se pagare con Mastercard, Visa, AmericanExpress, Discover, PayPal, Google Pay, Amazon Pay e Bitcoin.

