Wacom Cintiq Pro 27, display interattivo per creativi

Ideato per soddisfare al meglio le nuove esigenze manifestate dai creativi, Wacom Cintiq Pro 27 è il nuovo display interattivo proposto dal brand leader nel mercato delle tavolette grafiche. È progettato in ogni minimo dettaglio per andare incontro alle necessità di illustratori 2D, modellatori 3D, animatori, sviluppatori di giochi e artisti di produzione virtuale.

Il nuovo display interattivo Cintiq Pro 27 di Wacom

A caratterizzarlo è un design sottile. Da segnalare inoltre la presenza di un pannello touchscreen 4K (colore a 10-bit, 98% DCI-P3). Ancora, la Penna Pro Pen 3 offre precisione e sensibilità migliorate. Completano il quadro i tasti Expresskey e il supporto ergonomico o braccio VESA.

La frequenza di aggiornamento del display arriva a 120 Hz. Non mancano nemmeno il supporto alla tecnologia HLG e la certificazione Pantone che garantisce una riproduzione perfetta dei colori.

Wacom Cintiq Pro 27 è già disponibile sullo store ufficiale al prezzo di 4.450 euro nel bundle con Ergo Stand.

Chiudiamo con le parole di Faik Karaoglu, Executive Vice President di Wacom Branded Business Group, che pone l’accento sui principali punti di forza del display interattivo.