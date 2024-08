Waymo, meno sensori per la nuova self-driving car

Meno sensori a bordo, costi ridotti in fase di produzione e maggiore efficienza durante gli spostamenti: così Waymo, realtà controllata dalla parent company Alphabet (la stessa che gestisce l’impero di Google), presenta la sua nuova self-driving car. Si tratta della sesta generazione per la vettura a guida autonoma.

Guida autonoma: la nuova self-driving car di Waymo

Il sistema è installato sul veicolo elettrico Geely Zeekr, portando al risultato visibile nell’immagine di apertura. Una volta conclusi i test (già in stato avanzato) e ottenute le autorizzazioni necessarie, si occuperà del trasporto pubblico nelle citta in cui il servizio è attivo, affiancando la flotta già operativa, basata sul modello Jaguar I-PACE.

Il nuovo setup è composto da un totale di 13 videocamere (nella versione precedente erano 29). A questa si affiancano 4 lidar (anziché 5), 6 radar e un numero non meglio precisato di ricevitori audio esterni che contribuiscono a interpretare senza soluzione di continuità ciò che avviene nell’ambiente circostante, sulla strada.

I miglioramenti introdotti consentono alle self-driving car di Waymo, tra le altre cose, di gestire con una maggiore efficacia la guida autonoma in condizioni meteo sfavorevoli. La scarsa visibilità e le precipitazioni sono sempre state nemiche di questa tecnologia.

Inoltre, la sesta generazione del sistema può arrivare a considerare ogni dettaglio di quanto inquadrato o rilevato fino a 500 metri di distanza. Vale sia di giorno, sia in notturna.

Un altro punto di forza è quello legato all’approccio modulare adottato in fase di progettazione. Ogni vettura può essere configurata in base alle esigenze specifiche del luogo in cui andrà a operare, aggiungendo o togliendo all’occorrenza le singole componenti.

Al momento, il servizio di trasporto pubblico erogato da Waymo è attivo solo in quattro città statunitensi: San Francisco, Los Angeles, Phoenix e Austin. È stato lanciato nel 2018 e, secondo quanto dichiarato dalla società, al momento gestisce circa 50.000 viaggio (a pagamento) ogni settimana.