WD Elements Portable: HDD da 2TB a soli 75€ su Amazon

Nonostante la diffusione dei servizi di cloud storage con offerte di spazio pressoché illimitato a prezzi convenienti, molti utenti preferiscono ancora i dispositivi di archiviazione fisici per la tranquillità che offrono in termini di sicurezza. Tra i dispositivi più apprezzati e affidabili, spiccano gli HDD Western Digital Elements Portable, e su Amazon è disponibile il modello da 2TB a un prezzo vantaggioso di 75 euro, grazie a uno sconto del 38% sul prezzo consigliato.

HDD WD Elements Portable da 2TB: occasione imperdibile su Amazon

La serie Elements Portable di Western Digital offre una varietà di modelli e capacità di archiviazione, e l’unità da 2TB in offerta rappresenta un ottimo compromesso tra spazio e convenienza. La sua portabilità è garantita dalle dimensioni compatte (‎11.05 x 8.2 x 1.5 cm) e dal peso leggero (131.54 grammi), permettendo di trasportarla con facilità ovunque.

Dotato di porta USB 3.0 e LED di stato sul lato, e di gommini antiscivolo agli angoli della parte inferiore, l’HDD WD Elements Portable offre prestazioni ottimali durante il trasferimento dei file grazie alla connessione USB 3.0. La robusta custodia in plastica protegge un hard disk da 2,5 pollici, garantendo affidabilità e durata nel tempo.

Il WD Elements Portable da 2TB è già formattato con il file system NTFS per Windows 11, 10, 8.1 e 7, ma può essere riformattato per altri sistemi operativi. Non lasciatevi scappare questa occasione su Amazon, dove è disponibile a soli 75 euro, con consegne rapide e gratuite per i membri Prime. Approfittate di questa opportunità per migliorare la vostra soluzione di archiviazione!