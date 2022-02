WD My Passport NVMe 500GB: il portatile da 1050MB/s al minimo storico

Ottimizza il tuo lavoro e il tuo studio e non accontentarti dei soliti hard disk portatili. Grazie all’offerta di Amazon sul WD My Passport 500GB puoi passare ad un vero SSD NVMe portatile piuttosto capiente e dalle prestazioni eccezionali così da essere sempre al passo, oggi disponibile a soli 85 euro.

SSD portatile WD My Passport NVMe 500GB: caratteristiche tecniche

Il disco ha un aspetto decisamente elegante, essendo pensato soprattutto per un utilizzo professionale, in questo caso nella sua variante blu scuro. Il guscio in policarbonato garantisce un ottimo grado di robustezza, che consente al disco di resistere ad urti e cadute da un’altezza massima di 2 metri. Tutto questo però non gli impedisce di mantenere dimensioni estremamente ridotte e compatte, decisamente comodo da trasportare. All’interno, come anticipato, trova posto un’unità NVMe capace di raggiungere una velocità di lettura fino a 1050MB/s e di scrittura fino a 1000MB/s. Si tratta quindi di una soluzione ad alte prestazioni che si rivolge a chi necessita velocità in ogni sua attività.

Naturalmente, Western Digital non ha trascurato la sicurezza, integrato la crittografia hardware AES256. Questa consente di impostare una password per l’intera memoria o per singoli file e cartelle. Questo assicura la massima protezione per i dati in caso di furto o smarrimento dell’unità. Non manca, inoltre, la compatibilità con i maggiori software di backup, come TimeMachine di Apple. In questo modo potrai calendarizzarli in modo che vengano effettuati automaticamente alla connessione del disco. Per il collegamento utilizza un cavo USB Type-C to Type-C con specifica 3.2, indispensabile per fruire delle massime prestazioni offerte. Tuttavia, non manca un cavo USB Type-C to Type-A per gli standard precedenti che consente di collegare l’unità a qualsiasi computer.

L'SSD WD My Passport NVMe 500GB

