Web scraping: cos'è e come proteggere i propri dati

Quando si parla di sicurezza online spesso si nominano firewall, antivirus oppure VPN, mentre più raramente di sente parlare di “web scraping”. Di cosa si tratta? È una tecnica che, attraverso appositi programmi, permette di analizzare il codice sorgente di un sito web, da cui è possibile carpire diverse informazioni, come le abitudini degli utenti oppure le strategie aziendali attuate dalle aziende. La pratica del web scraping in sé non è illegale o pericolosa, tuttavia lo può diventare se sfruttata per estrapolare informazioni a carattere personale, utilizzate poi per altri scopi senza consenso. Fra i casi che hanno fatto scalpore, ad esempio, c'è quello che ha colpito Facebook nel 2019, in cui sarebbero stati rubati i dati di più di 500 milioni di utenti in tutto il mondo.

Come proteggere i propri dati?

Per far sì che i nostri dati personali non finiscano nelle mani di malintenzionati, è bene seguire alcune accortezze. In primo luogo bisogna evitare di inserire i propri dati sensibili in siti web non sicuri, che non utilizzino cioè un protocollo HTTPS, assicurandosi inoltre di non essere vittime di phishing. Dal momento che è impossibile per l'utente controllare come e quando avviene il web scraping, è importante affidarsi a soluzioni di sicurezza che possano proteggere noi e la nostra privacy. Un buon consiglio è di utilizzare un programma anti-malware, combinato ad un'ottima VPN: fra i migliori servizi sul mercato c'è NordVPN, da anni garanzia di protezione e sicurezza.

NordVPN: perché è la migliore?

Prima di tutto il prezzo competitivo. Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile risparmiare il 72% e ottenere 2 anni a soli 2,92 euro al mese. Con NordVPN puoi accedere ad internet in totale privacy e sicurezza attraverso un tunnel sicuro e crittografato per il flusso del traffico online. Nessuno può vedere attraverso questo tunnel e, di conseguenza, nessuno può mettere le mani sui tuoi dati personali. Anche quando stai navigando con una rete Wi-Fi pubblica. Puoi inoltre mantenere privata la cronologia di navigazione e nascondere il tuo indirizzo IP per avere ancora più privacy online.

Privacy a 360° multipiattaforma

Hai capito bene: NordVPN è compatibile con più dispositivi grazie all'applicazione per Windows, macOS, iOS, Android e Linux. Esistono inoltre estensioni proxy cifrate per Chrome e Firefox. L'aspetto più interessante, tuttavia, è che con un solo account NordVPN potrai proteggere fino a 6 dispositivi contemporaneamente. Una vera comodità.

Connessione internet VPN veloce e stabile, ovunque

Il servizio offerto da NordVPN non si distingue soltanto per la sicurezza dei suoi utenti, ma anche per l'ottima velocità di connessione senza nessun limite di larghezza di banda. Buffering? Soltanto un brutto ricordo. Puoi scegliere fra più di 5200 server NordVPN in 60 Paesi, perfetto anche per vedere quella serie TV che ancora non è uscita in Italia.

NordVPN, in conclusione, è un ottimo servizio per contenere eventuali danni dovuti al web scraping. Ma non solo: il suo livello di protezione è fra i migliori sul mercato e assicura privacy e sicurezza al 100% su tutti i fronti. Per risparmiare sui primi due anni di abbonamento, approfitta delle promozioni in corso e ottieni NordVPN a soli 2,92 euro al mese.