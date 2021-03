Ora che il nuovo giro di vite in merito all’emergenza sanitaria sta imponendo agli studenti una nuova adozione massiccia della didattica a distanza molti stanno cercando dispositivi da dedicare alle lezioni online: una webcam può essere tutto ciò che serve per trasformare un qualsiasi computer in una postazione per seguire le lezioni online da casa. Oggi quella del marchio Wemiss è proposta su Amazon con il 21% di sconto sul prezzo di listino.

La webcam 1080p con microfono in sconto su Amazon

Dotata di un sensore con risoluzione 1080p e di microfono integrato, si connette via USB (il cavo ha una lunghezza pari a 1,8 metri). Garantita la piena compatibilità con tutti i software e le piattaforme: da Google Meet a Microsoft Teams, fino a Zoom, Skype, Webex e così via. Per ulteriori informazioni consultare la scheda del prodotto.

Tra i punti di forza anche la copertura per la privacy, uno sportellino da richiudere coprendo il sensore quando non si sta utilizzando la webcam, un accorgimento in più per la tutela della propria sfera privata. Tutto questo oggi con il 21% di sconto sul prezzo di listino come da listino. La spedizione è immediata e gratuita, curata direttamente da Amazon.