Webcam FullHD disponibile in offerta su Amazon a 25€

Tornano disponibili all’acqiusto alcune webcam economiche, oggi Amazon mette questo modello in offerta a 25,59€. Lo sconto pre-applicato del 20% è affiancato da un ulteriore coupon del 20%, per accedere all’offerta basta selezionare la casella relativa al coupon e aggiungere il prodotto al carrello, al momento del pagamento il prezzo iniziale di 39,99€ risulterà ridotto di circa 15 euro.

La webcam marchiata AUCARY ha un bel design ed è dotata di un piccolo inserto in plastica che oscura l’ottica per tenere al sicuro la propria privacy. Si connette al PC via USB-A e sviluppa un segnale video in risoluzione FullHD a 30 fps, ideale per fare streaming e partecipare a riunioni o lezioni da remoto. La webcam è compatibile con tutte le principali piattaforme come Skype, Zoom, Google Meet, Teams e molte altre, integra anche un microfono.

Alla base della webcam non manca un pratico supporto per agganciarla al monitor o allo schermo del portatile, con la possibilità di muovere l’ottica per un’inquadratura adeguata. All’interno della confezione è incluso un pratico mini treppiede per posizionare la cam su un tavolo in prossimità del PC.

La webcam AUCARY FullHD è in offerta su Amazon a 25,59€, selezionando l’apposita casella il coupon del 20% va ad aggiungersi allo sconto pre-applicato del 20%. Non manca la spedizione Prime, con consegna gratuita garantita entro 1-2 giorni lavorativi.