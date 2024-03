Webcam HD con microfono in sconto a 9€: è Trust Trino

Se stai cercando una webcam HD, dai un’occhiata al forte sconto su Amazon per il modello Trust Trino. Può contare su caratteristiche come il doppio microfono integrato con sistema di pulizia del segnale audio per trasmettere la voce con una qualità cristallina e sul supporto universale che permette di posizionarla sul monitor oppure sulla scrivania, a piacimento.

Trust Trino, la webcam HD è in sconto a 9 euro

È perfetta per le videochiamate e per le riunioni da remoto, una consuetudine per chi lavora in smart working, garantendo prestazioni migliori rispetto a quelle presenti sopra gli schermi dei notebook. Può acquisire video a risoluzione 1280×720 pixel con un frame rate pari a 30 fotogrammi al secondo per una fluidità impeccabile. Inoltre, si occupa automaticamente di eseguire il bilanciamento del bianco e di effettuare la compensazione della retroilluminazione. Funziona con tutti i software in circolazione come Google, Skype, Teams e Zoom solo per fare alcuni esempi. Per conoscere altri dettagli tecnici e le sue funzionalità rimandiamo alla scheda completa.

L’offerta di oggi propone Trust Trino al prezzo di soli 9 euro. Lo sconto del 30% rispetto al listino è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon. La qualità del prodotto è testimoniata dalle migliaia di recensioni positive pubblicate sull’e-commerce con un voto medio molto alto, pari a 4,5/5 stelle.

La webcam HD è venduta e spedita da Amazon con disponibilità immediata e spedizione gratuita. La consegna a domicilio è prevista già entro domani per chi ha un abbonamento Prime attivo ed effettua subito l’ordine.