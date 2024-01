Webcam Logitech C920: ILLUMINA le tue videochiamate (-33%)

Oggi è il giorno perfetto per dare una svolta alle tue videochiamate e trasmissioni in streaming con la webcam Logitech C920 HD Pro, ora in super sconto del 33% su Amazon. Questa offerta ti permetterà di portare a casa una webcam di altissima qualità a un prezzo incredibilmente conveniente di soli 69,99 euro, anziché 103,99 euro.

Webcam Logitech C920: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

La Logitech C920 offre una straordinaria risoluzione Full HD a 1080p a 30 fotogrammi al secondo, sia su Skype che in streaming. Collegandosi al tuo dispositivo tramite USB, questa webcam è pronta a offrirti un’esperienza visiva di qualità eccezionale. Che tu stia partecipando a riunioni online, creando contenuti per il tuo canale YouTube o semplicemente chattando con amici e familiari, la Logitech C920 si distingue per la sua versatilità.

L’obiettivo in vetro Full-HD a 5 elementi e la messa a fuoco automatica di ottima qualità assicurano chiarezza e nitidezza in ogni situazione. Che tu sia in una stanza luminosa o meno, la correzione automatica della luminosità HD ottimizza costantemente le condizioni di illuminazione, regalandoti immagini più luminose e bilanciate. La tua presenza online sarà sempre impeccabile, con dettagli nitidi e colori brillanti.

La webcam Logitech C920 non si limita solo alla qualità video. I due microfoni omnidirezionali, posizionati su entrambi i lati della fotocamera, catturano il suono da ogni angolazione, garantendo una stereofonia completa. La tua voce risulterà naturale e chiara, senza perdere neanche un dettaglio.

La Logitech C920 è anche estremamente versatile in termini di compatibilità. Funziona con Windows 7, 8, 10 e successivi, Mac OS 10.10 e successivi, Android e Chrome OS. La webcam è compatibile anche con Xbox One e supporta applicazioni popolari come Skype, Google Hangouts, FaceTime, OBS e XSplit. Se sei un felice possessore di un Chromebook, sappi che la Logitech C920 è testata e certificata per garantire una perfetta integrazione con il tuo dispositivo, rispettando gli standard di compatibilità di Google.

Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza di videochiamate e streaming con la webcam Logitech C920, ora in offerta su Amazon. Approfitta subito del 33% di sconto e acquistala al prezzo ridicolo di soli 69,99 euro, prima che le scorte a disposizione si esauriscano.

