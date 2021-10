Western Digital e Call of Duty uniti per il miglior hard disk esterno

Se sei alla ricerca di un buon disco esterno, oggi abbiamo un’offerta interessante per i videogiocatori e non solo. Si tratta del Western Digital Black 2TB nell’edizione limitata di Call of Duty Black Ops: Cold War, uno dei migliori HDD prodotti dall’azienda, in una veste ispirata al noto videogioco.

HDD esterno Western Digital Black 2TB COD Edition: caratteristiche tecniche

Il Western Digital Black è un disco rigido esterno pensato soprattutto per i videogiocatori, caratterizzato da prestazioni al top della categoria. Le velocità di trasferimento, infatti, raggiungono i 140MB/s, ben oltre i classici hard disk magnetici. La capacità da 2TB consente di memorizzare numerosi giochi, una soluzione perfetta per espandere lo spazio di Xbox o PlayStation. Tuttavia, parliamo di un disco estremamente versatile utilizzabile anche com Windows, MacOS e Linux. Questo consente di utilizzare l’unità praticamente per qualsiasi dato, inclusi documenti, foto o video. Che si tratti di memorizzare videogames, file di lavoro o effettuare backup, il WD Black offre la soluzione perfetta.

La differenza rispetto all’edizione classica però non è solo estetica. All’interno della confezione è contenuto un codice che permette di riscattare ben 1100 COD Points dal valore di 10 euro. Si tratta di un simpatico omaggio, eventualmente da poter regalare ai più appassionati. Questo permette di acquistare, a costo zero, il battlepass del gioco. Ottima la suite di Western Digital che consente di verificare lo stato del disco ed effettuare backup in maniera estremamente rapida. Con un rivestimento completamente in metallo stampato a laser, il Western Digital Black COD Edition ricorda i dischi magnetici utilizzati durante la guerra fredda. Una delle soluzioni prestazionalmente più valide ed esteticamente più belle attualmente disponibili sul mercato.

Grazie ad un consistente calo di prezzo, il Western Digital Black 2TB COD Edition può essere acquistato su Amazon a soli 69,99 euro per un risparmio di oltre 60 euro sul prezzo di listino.