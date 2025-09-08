WhatsApp adesso permette di condividere le Live Photo

WhatsApp ha introdotto un’interessante novità che farà senz’altro ben felici molti possessori di iPhone: la possibilità di di condividere Live Photo nel loro formato originale, preservando in tal modo sia il movimento che l’audio.

WhatsApp ora supporta le Live Photo

Le Live Photo sono una funzione introdotta da Apple sugli iPhone a partire dal modello 6s. Quando viene scattata una foto con tale modalità attiva, l’iPhone non cattura solo l’immagine statica, ma registra anche 1,5 secondi di video e audio prima e dopo lo scatto. Il risultato è una foto che prende vita con un breve movimento e con il suono.

Fino a questo momento, quando gli utenti condividevano una Live Photo su WhatsApp, questa veniva inviata come semplice foto statica senza alcun movimento. Tale limitazione ha impedito di avere accesso alla parte video e audio inclusa nell’acquisizione originale. Eventualmente, la Live Photo poteva essere inviata sotto forma di GIF, con una qualità inferiore e senza preservare lo stesso movimento fluido e, soprattutto, senza il suono. Ciò ha reso l’esperienza meno autentica rispetto al modo in cui le Live Photos funzionano all’interno dell’ecosistema iOS.

Con l’ultimo aggiornamento, però, WhatsApp ha finalmente introdotto il supporto completo per le Live Photos. Ciò significa che quando gli utenti iOS condividono una Live Photo, il destinatario è in grado di visualizzarla esattamente come previsto. Una piccola icona “Live Photo” viene mostrata direttamente sulla miniatura, rendendo ben chiaro di che tipologia di contenuto si tratta.

Quando si apre la foto, gli utenti possono visualizzarla in modalità live attraverso un pulsante dedicato che riproduce sia il movimento che l’audio. Inoltre, se il destinatario salva una Live Photo nella sua galleria, rimarrà una Live Photo nell’app Foto di iOS.

Un altro aspetto importante è la compatibilità tra piattaforme. WhatsApp non solo supporta le Live Photos su iOS, ma assicura anche che gli utenti Android possano sperimentarle. Pertanto quando un possessore di un dispositivo Android riceve una Live Photo, apparirà come una foto in movimento sul suo dispositivo. Al contrario, quando gli utenti iOS ricevono una foto in movimento da un utente Android, apparirà come Live Photo su iOS.

Da tenere presente che la novità è stata individuata nella versione beta 25.24.10.72 dell’app WhatsApp per iOS, con la diffusione su larga scala che dovrebbe avvenire nei giorni seguenti.