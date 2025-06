WhatsApp aggiunge la pubblicità nello Stato

WhatsApp ha annunciato tre novità per Canali e Stato, due funzionalità accessibili dalla scheda Aggiornamenti. Gli utenti potranno sottoscrivere l’abbonamento ai canali e trovare quelli con maggiore visibilità. Meno gradita sarà probabilmente la pubblicità mostrata nella pagina dello stato.

Arrivano le inserzioni anche su WhatsApp

WhatsApp non ha mai mostrato inserzioni pubblicitarie in oltre 16 anni di vita. Meta ha finora ottenuti profitti solo attraverso la versione Business usata dalle aziende. Queste ultime potranno presto usare la pagina dello Stato per pubblicizzare un prodotto o un servizio e consentire agli utenti di avviare una conversazione.

La seconda novità sono i Promoted Channels. Gli amministratori dei canali potranno aumentare la loro visibilità nell’elenco (quando l’utente tocca il pulsante Esplora). Invece del numero di iscritti al canale verrà mostrata l’etichetta “Sponsorizzato“. In pratica, WhatsApp mostrerà più in alto i canali che pagano.

Infine, gli utenti potranno sottoscrivere un abbonamento ai canali preferiti. In tal modo riceveranno aggiornamenti esclusivi. Non è noto se gli utenti europei potranno usare un metodo di pagamento esterno (diverso da quello offerto da Apple e Google), come permesso dal Digital Markets Act.

WhatsApp sottolinea che le inserzioni appariranno (nel corso dei prossimi mesi) solo nella scheda Aggiornamenti (usata da oltre 1,5 miliardi di utenti al giorno). L’esperienza di chat privata rimarrà invariata, quindi non ci sarà nessuna inserzione nelle scheda Chat.

Per visualizzare inserzioni personalizzate verranno utilizzate alcune informazioni, tra cui paese, città, lingua, canali seguiti e interazioni con le inserzioni. Se WhatsApp è stato aggiunto al Centro gestione account verranno usate anche le preferenze relative alle inserzioni e le informazioni provenienti dagli account Meta.

L’azienda di Menlo Park promette di non vendere né condividere il numero di telefono degli utenti con gli inserzionisti. I messaggi personali, le chiamate e i gruppi non verranno usati per determinare le inserzioni personalizzate.