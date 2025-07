WhatsApp: arrivano i promemoria per i messaggi

WhatsApp continua a lavorare in maniera incessante su nuove funzionalità utili a migliorare la gestione delle conversazioni. Evidente dimostrazione della cosa è data dall’introduzione di una feature che consente agli utenti di creare promemoria personalizzati per i singoli messaggi, evitando così di dimenticare contenuti di rilievo in chat, che si tratti di una domanda posta da un collega di lavoro, di una comunicazione personale che merita più attenzione durante la giornata ecc.

WhatsApp: promemoria personalizzati per i singoli messaggi

Andando maggiormente in dettaglio, aprendo il menu delle opzioni di un messaggio viene visualizzato un nuovo comando che consente di attivare il promemoria. È possibile scegliere tra varie opzioni predefinite: 2 ore, 8 ore o 1 giorno. Volendo, però, si può altresì selezionare una data e un orario personalizzati, adattando l’avviso alle proprie esigenze.

Dopo essere stato configurato, il promemoria viene evidenziato con una piccola icona a forma di campanella accanto al messaggio interessato, rendendolo facilmente riconoscibile all’interno della chat. Al momento opportuno, WhatsApp invierà poi una notifica con il contenuto testuale del messaggio originale, un’anteprima qualora si tratti di un’immagine, un video o na GIF e l’indicazione della chat di riferimento.

È importante sottolineare che WhatsApp pone la massima attenzione sul fronte privacy. Tutti i promemoria sono infatti elaborati localmente, senza che l’informazione venga condivisa con gli altri partecipanti della chat o archiviata sui server della piattaforma.

Attualmente, la funzione è disponibile solo per alcuni tester dell’ultima versione beta dell’app di WhatsApp per Android, la relase 2.25.21.14, e sarà distribuita progressivamente e pubblicamente durante le prossime settimane, salvo, chiaramente, il verificarsi di eventuali intoppi.