WhatsApp attiva il supporto multi-dispositivo

Il team che si occupa dello sviluppo di WhatsApp è molto impegnato in questo periodo. Dopo aver annunciato il trasferimento delle chat e i backup cifrati è ora il turno del supporto multi-dispositivo (al momento solo su iOS). L'ultima versione dell'app permette di utilizzare il servizio anche senza smartphone.

WhatsApp: chat su quattro dispositivi

La funzionalità era stata descritta tecnicamente da Facebook circa due mesi fa. L'azienda di Menlo Park ha modificato l'architettura per consentire l'uso del servizio su un massimo di quattro dispositivi (WhatsApp Web, Windows, macOS e Portal) anche quando lo smartphone non è connesso ad Internet. La novità è ora ufficialmente arrivata su iOS con la versione 2.21.180.14 dell'app.

Nelle impostazioni è presente la voce “Dispositivi collegati“, da cui è possibile avviare la procedura. L'utente deve effettuare la scansione del codice QR su tutti i dispositivi. Verrà quindi avviata la sincronizzazione dei messaggi (la durata dipende dalla dimensione della cronologia). Al termine si potrà utilizzare WhatsApp indipendentemente dallo smartphone. Non è possibile però collegare un secondo smartphone, oltre a quello principale. In futuro verrà aggiunto il supporto per iPad e tablet Android.

Anche nella versione 2.21.18.17 per Android è presente la voce “Dispositivi collegati” (nel menu in alto a destra), ma viene chiaramente specificato che la funzionalità richiede la versione beta. Nella schermata sono inoltre elencate alcune limitazioni, tra cui la necessità di installare la versione più recente e l'eventuale calo delle prestazioni.