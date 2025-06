WhatsApp: autorizzazioni per ricondividere e inoltrare gli stati

Su WhatsApp per dispositivi Android è in fase di distribuzione una nuova funzione che permette agli utenti di autorizzare la ricondivisione e l’inoltro degli aggiornamenti di stato. La novità è stata introdotta nell’ultima versione beta dell’app, la relase 2.25.18.9, che è attualmente in fase di rilascio attraverso il Google Play Beta Program.

WhatsApp: nuova funzione per inoltro e ricondivisione degli stati

Andando maggiormente in dettaglio, la nuova funzione offre un’opzione in fase di creazione dello stato che consente di attivare o disattivare la possibilità che altri utenti possano ricondividere il contenuto. Un tooltip segnala la disponibilità del nuovo controllo e la scelta è fattibile per ogni singolo stato.

Da precisare che in precedenza la ricondivisione era consentita solo nei casi in cui un contatto veniva menzionato in modo diretto all’interno dello stato. Con questa novità, invece, l’utente ha modo di determinare in autonomia se consentire anche a chi non è stato esplicitamente taggato di inoltrare lo stato ad altri contatti.

WhatsApp specifica comunque che, al fine di preservare il più possibile la privacy, tutte le attività legate al forwarding avverranno in modo privato. Chi riceve uno stato inoltrato non potrà visualizzare l’identità dell’autore originale, né il suo numero di telefono o la foto del profilo. Solo chi ha pubblicato inizialmente lo stato riceverà una notifica qualora un suo contatto decida di inoltrarlo.

Inoltre, se lo stato inoltrato viene ancora condiviso, la notifica viene inviata unicamente alla persona che ha effettuato quella specifica ricondivisione e non all’autore iniziale, in quanto ogni nuova condivisone genera una nuova istanza dello stato.