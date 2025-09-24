WhatsApp: avviare nuove conversazioni è più facile

La traduzione in tempo reale non è l’unica novità di WhatsApp delle ultime ore. Infatti, nella versione beta dell’app per Android, quella con numero di relase 2.25.27.3 da poco disponibile sul Google Play Store, è stata individuata una nuova funzione che rende più facile per gli utenti avviare chat e broadcast.

WhatsApp: avviare chat e broadcast diventa più immediato

Andando più nello specifico, alcuni beta tester possono esplorare una nuova interfaccia che appare quando si tenta di avviare una conversazione. Invece di presentare un layout statico, la nuova interfaccia si adatta dinamicamente a seconda di quanti contatti l’utente seleziona.

Quando viene scelto un singolo contatto, viene visualizzato un pulsante di azione mobile, che dà accesso immediato per inviare un messaggio a quella persona. Invece, quando vengono selezionati più contatti WhatsApp ora offre la possibilità di creare istantaneamente un elenco broadcast contenente quelle persone.

Con questa nuova funzione, dunque, gli utenti possono digitare un singolo messaggio e consegnarlo a tutti i destinatari selezionati contemporaneamente, evitando di dover scrivere ripetutamente lo stesso testo o inoltrarlo manualmente dopo averlo inviato al primo contatto.

Inoltre, WhatsApp offre la possibilità di creare un gruppo nuovo direttamente dalla stessa schermata di selezione, con la capacità di rilevare se la stessa identica combinazione di partecipanti fa già parte di un gruppo esistente o meno.

Per coloro che condividono frequentemente aggiornamenti, annunci o inviti con diversi contatti, questa funzione farà inevitabilmente risparmiare una notevole quantità di tempo e fatica.

Da notare che la nuova funzione è attualmente destinata a un numero ristretto di utenti, ma nei prossimi giorni, salvo il verificarsi di problemi, diventerà pubblicamente accessibile.