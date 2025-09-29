 WhatsApp: avvio delle chat dall'elenco di chi ha visualizzato lo stato
L'ultima beta di WhatsApp per iPhone consente di avviare una chat agendo direttamente dalla schermata dei visualizzatori dello stato.
Su WhatsApp è attualmente in fase di test una nuova funzione concepita per velocizzare la comunicazione a partire dagli aggiornamenti di stato. Con il rilascio dell’ultima versione beta dell’app per iPhone, la relase 25.27.10.70 distribuita tramite l’app TestFlight, diventa infatti possibile avviare una chat direttamente dalla schermata con l’elenco di chi ha visualizzato lo stato.

WhatsApp: conversazioni “al volo”dalla schermata di chi ha visualizzato gli stati

Andando più nello specifico, è stato implementato un inedito pulsante accanto al nome di ogni contatto che ha visualizzato lo stato e premendo su di esso è possibile aprire subito la finestra di chat, senza dover abbandonare la schermata dei visualizzatori e senza dover passare manualmente per la sezione dedicata alle chat.

Precedentemente, invece, per scrivere a qualcuno che ha visto uno stato bisognava chiudere la schermata, tornare nella lista delle chat, scorrere fino a trovare il contatto o usare la barra di ricerca.

La nuova scorciatoia rimuove invece tutti questi passaggi extra e consente agli utenti di sperimentare interazioni istantanee. Rende l’intera esperienza più fluida mantenendo l’utente all’interno della sezione di stato pur essendo in grado di inviare messaggi a qualcuno. Ciò è particolarmente utile per rispondere rapidamente ad amici, familiari o colleghi che hanno mostrato interesse per i tuoi aggiornamenti.

Gli utenti, dunque, possono ora concentrarsi di più sulla comunicazione e meno sulla navigazione. Questa scorciatoia incoraggia altresì la spontaneità, poiché diventa semplice inviare un messaggio “al volo” nel momento in cui si prende coscienza del fatto che qualcuno ha visualizzato i propri aggiornamenti di stato.

Fonte: WABETAInfo

29 set 2025

Martina Oliva
Pubblicato il
29 set 2025
