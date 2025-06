WhatsApp: collage automatici per gli stati

Già da qualche giorno, su WhatsApp per iOS è stata resa disponibile una nuova funzione dedicata agli aggiornamenti di stato, denominata “Layout”, la quale consente di creare dei collage di foto da condividere con gli altri utenti. La novità è contenuta nella versione 25.17.81 dell’app già disponibile pubblicamente su App Store, ma non essendo menzionata nel changelog è inizialmente passata inosservata.

WhatsApp: nuova funzione per creare e condividere collage negli stati

Andando più nello specifico, la funzione, già “avvistata” su precedenti versioni beta dell’app di WhatsApp per Android, consente agli utenti di scattare o selezionare fino a sei foto dalla galleria e le organizza automaticamente in un collage visivamente piacevole. Il layout viene generato in base al numero di foto e gli utenti possono personalizzarlo ulteriormente aggiungendo o rimuovendo immagini per regolare l’aspetto finale.

La cosa risulta essere particolarmente comoda per molti, visto e considerando che sino a questo momento occorreva necessariamente rivolgersi a soluzioni di terze parti per realizzare dei collage fotografici, per poi passare alla condivisone su WhatsApp sotto forma di aggiornamento di stato. Con Layout, invece, il tutto diventa molto più facile, veloce e soprattutto integrato.

La possibilità di combinare più immagini in un unico fotogramma rende più facile raccontare una storia attraverso le foto, consentendo ad amici e familiari di apprezzare una visione ricca e coerente di un’esperienza in pochi secondi.

Da tenere presente che la novità, sebbene introdotta già da qualche giorno, è ancora in fase di distribuzione, pertanto non tutti gli utenti potrebbero avervi accesso immediato.