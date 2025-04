WhatsApp: controllo qualità per il download di foto e video

Su WhatsApp per Android è in dirittura d’arrivo un’interessante novità pensata per offrire agli utenti un maggiore controllo sulla qualità dei contenuti multimediali scaricati automaticamente da chat e gruppi. Al momento la novità è ancora in test, ma in base a quanto emerso consente di scegliere se scaricare automaticamente immagini e video in qualità standard o alta.

WhatsApp: nuove funzioni per controllare la qualità di foto e video scaricati

Sino a questo momento era soltanto possibile determinare se abilitare o meno il download automatico, mentre così facendo viene offerta anche la possibilità di agire sulla qualità dei file ricevuti.

Andando maggiormente in dettaglio, quando un utente invia una foto o un video in alta qualità, il dispositivo del mittente genera anche una versione in qualità standard allegata al messaggio. L’elaborazione avviene direttamente on device, in quanto i server di WhatsApp non possono modificare i file multimediali a causa della crittografia end-to-end. Il destinatario, secondo quanto definito per il download automatico, riceverà quindi la versione standard o quella in alta qualità.

Se viene scaricata automaticamente solo la versione standard, è comunque possibile visualizzare manualmente la versione HD, facendo tap sulla foto o sul video per forzare il download della variante ad alta definizione, ammesso che essa sia ancora disponibile sui server di WhatsApp, visto che conservando solo in via temporanea i contenuti criptati.

Da tenere presente che la novità è stata individuata nell’ultima versione beta di WhatsApp per Android, la 2.25.12.24, disponibile tramite il Google Play Beta Program. Attualmente è fruibile solo da un numero limitato di utenti, ma prossimamente dovrebbe essere resa disponibile su larga scala, salvo, chiaramente, il verificarsi di intoppi o complicazioni.