WhatsApp: creazione rapida dello stato dal menu di condivisione

WhatsApp continua a sperimentare l’implementazione di nuove funzioni per i suoi utenti, in special modo quelle legate agli stati. È infatti notizia delle ultime ore che la nota piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta sta introducendo una scorciatoia che consente di creare uno stato direttamente dal menu di condivisione.

WhatsApp: processo di creazione degli stati semplificato

Andando maggiormente nello specifico, quando un utente condivide una foto o un video, sia dalla galleria del proprio device sia da app di terze parti, tra le opzioni di condivisione compare ora anche quella “Il Mio Stato” e se selezionata l’immagine o il filmato vengono trasferiti immediatamente all’editor dello stato di WhatsApp, tramite cui è possibile aggiungere testi, emoji, disegni o didascalie prima di pubblicare l’aggiornamento.

Questa funzione mira a semplificare significativamente il processo di creazione degli aggiornamenti di stato. In precedenza, gli utenti dovevano salvare manualmente i media da altre app, per poi aprire WhatsApp, navigare nella scheda degli aggiornamenti e caricare il contenuto da lì, il che potrebbe richiedere molto tempo e essere scomodo, in special modo nei casi in cui l’elemento da condividere non era già stato salvato sul dispositivo. Con la nuova scorciatoia, invece, gli utenti possono bypassare completamente quei passaggi extra.

Da tenere presente che la nuova funzione è stata individuata nell’ultima versione beta per dispositivi Android dell’app di WhatsApp, la relase 2.25.20.3, che già disponibile sul Google Play Store per alcuni utenti. Per quel che concerne il rilascio su larga scala, salvo complicazioni, dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.