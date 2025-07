WhatsApp: domande negli aggiornamenti di stato

Il team di WhatsApp è sempre particolarmente laborioso e adesso sta implementando una nuova funzione che consentirà agli utenti di inserire domande nei propri aggiornamenti di stato, similmente al celebre sticker di domande che è già disponibile su Instagram. La novità è stata individuata nell’ultima versione beta 2.25.21.8 dell’app per Android.

WhatsApp: nuova funzione per fare domande dagli aggiornamenti di stato

Dopo aver avviato i test di uno strumento simile per gli amministratori dei canali, adesso la stessa funzione sta per essere estesa agli stati.

È disponibile una nuova casella di testo che consente di porre una domanda libera ai propri contatti, invitandoli a rispondere direttamente dallo stato stesso.

La funzionalità è accessibile attraverso l’interfaccia di creazione dello stato, da cui l’utente ha modo di inserire una singola domanda per ogni aggiornamento. Per fare più domande, dunque, si dovranno condividere più stati in maniera consecutiva.

È bene precisare che viene garantita la massima privacy e che le risposte date sono visibili esclusivamente all’autore dello stato, il quale potrà consultarle in una sezione dedicata. Oltre al contenuto delle risposte, è possibile vedere chi le ha inviate e anche quest’informazione resta completante privata.

Una volta ricevute le risposte, l’autore dello stato può decidere di condividerne alcune nuovamente nello stato, ad esempio quelle ritenute maggiormente interessanti, senza che vengano fatti riferimenti agli utenti che le hanno inviate, al fine, anche in tal caso, di tutelare in tutto e per tutto l privacy degli utenti. Verrà infatti mostrato solo ed esclusivamente il testo della risposta.