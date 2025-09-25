WhatsApp: la scheda per le chiamate si rinnova

Con il rilascio dell’ultimo aggiornamento della versione beta dell’app di WhatsApp per Android, la relase 2.25.27.4, disponibile sul Google Play Store, è stato scoperto che il team della celebre app di messaggistica sta implementando una nuova funzione che migliora l’accessibilità e l’interazione all’interno della scheda Chiamate.

WhatsApp: scheda Chiamate con quattro nuove opzioni

Andando maggiormente in dettaglio, alcuni beta tester possono esplorare una nuova interfaccia che rende la scheda Chiamate più facile da esplorare. L’aggiornamento offre un layout più organizzato e intuitivo per la sezione in questione, proponendo quattro opzioni nella parte superiore dello schermo.

La prima opzione consente agli utenti di avviare una chiamata direttamente dalla scheda selezionando contatti o persino gruppi. L’interfaccia permette di avviare conversazioni con un massimo di 31 persone contemporaneamente, facilitando l’interazione con più contatti.

È disponibile anche un’opzione per la pianificazione, che consente agli utenti di pianificare, appunto, le chiamate in anticipo e condividere l’evento all’interno di una chat. Questo aiuta a garantire che tutti i soggetti coinvolti siano a conoscenza della data e dell’ora.

C’è poi una scorciatoia per aprire il tastierino numerico, il che mette utenti in condizione di chiamare qualsiasi numero con un account WhatsApp. Il sistema conferma altresì se il numero è associato a WhatsApp e permette di effettuare la verifica per gli account aziendali.

La sezione che elenca i contatti preferiti rimane nella parte superiore dello schermo, ma ora è posizionata tra le opzioni sopra menzionate. Tramite questa sezione, gli utenti possono inserire una voce o un video o inviare un messaggio ai loro preferiti e possono anche rimuovere i contatti dal menu.