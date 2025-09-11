 WhatsApp: la tastiera GIF ha un nuovo layout
WhatsApp: la tastiera GIF ha un nuovo layout

Su WhatsApp per iOS è stato introdotto un nuovo layout per la tastiera GIF, passando così a una visualizzazione da due a tre colonne.
Su WhatsApp per iOS è stato introdotto un nuovo layout per la tastiera GIF, passando così a una visualizzazione da due a tre colonne.
WhatsApp ha da poco reso disponibile un nuovo aggiornamento per la sua app per iOS, giungendo alla versione 25.24.77, con il quale introduce un nuovo layout per la tastiera GIF, espandendolo da due a tre colonne. La novità fa parte di uno sforzo più ampio della celebre piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta per migliorare l’esperienza dell’utente su tutte le piattaforme.

WhatsApp ha una tastiera GIF nuova

Il nuovo layout consente agli utenti di visualizzare il 50% in più di GIF contemporaneamente visualizzando una GIF extra per riga. Ciò riduce la necessità di scrollare i contenuti, rendendo più facile trovare e condividere la GIF giusta. L’aggiornamento è particolarmente utile nelle sezioni popolari e di tendenza in cui sono disponibili molte GIF.

Per ottenere il nuovo layout, Meta ha dovuto ridurre leggermente la larghezza di ogni GIF, altrimenti ospitare la terza colonna sarebbe stato praticamente impossibile.

L’interfaccia aggiornata ha un aspetto più moderno, visivamente equilibrato e organizzato che fornisce un’esperienza di navigazione più pulita e si adatta perfettamente a diverse dimensioni dello schermo, compresi i device di taglia più piccola.

Grazie al layout rinnovato, inoltre, scoprire nuove GIF diventa più rapido e aiuta a mantenere il flusso naturale delle conversazioni, visto e considerato che gli utenti possono reagire istantaneamente con un’animazione.

L’interfaccia aggiornata permette pure di navigare in modo più snello, riducendo la frustrazione degli utenti, il che va di conseguenza a incoraggiare l’uso più frequente delle GIF all’interno delle conversazioni.

Da notare che la novità è in fase di distribuzione, per cui potrebbe non essere immediatamente disponibile per tutti gli utenti.

Fonte: WABETAInfo

Pubblicato il 11 set 2025

Martina Oliva
11 set 2025
