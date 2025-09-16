WhatsApp: menu unificato per le chiamate nelle chat

WhatsApp sta apportando ulteriori modifiche, introducendo un menu unificato nelle chat per chiamate audio e video, invece che proporre pulsanti per telefonate e videochiamate separati. Ciò permette agli utenti di avviare chiamate vocali o video, creare collegamenti di chiamata e pianificare chiamate da un unico menu semplificato nelle chat con aziende e conversazioni di gruppo.

WhatsApp: gestire chiamate audio e video in chat è più semplice

Con la nuova funzione, inoltre, nelle chat di gruppo si possono selezionare partecipanti specifici per una chiamata, fornendo più controllo e prevenendo interruzioni inutili all’intero della conversione.

Gli utenti possono altresì visualizzare le loro chiamate programmate a colpo d’occhio, accedere rapidamente ai dettagli delle stesse e regolare l’ora se necessario. Quando gli utenti scelgono di programmare una chiamata, viene chiesto loro di indicare un contatto o un gruppo con cui condividere l’invito. Questo processo semplifica la pianificazione delle conversazioni in anticipo e garantisce che tutti i partecipanti ricevano i dettagli della chiamata.

Le modifiche in questione sono stata implementate con la versione 25.25.73 dell’app di WhatsApp per iOS e sono attualmente in fase di distribuzione per tutti gli utenti. Dovrebbero pertanto essere fruibili a livello universale nel giro di qualche giorno.

Da notare, poi, che sebbene WhatsApp non lo menzioni nel changelog ufficiale, la relase in questione è completamente compatibile con iOS 26. Ciò vuol dire che WhatsApp ha compilato la build utilizzando l’SDK di iOS 26.0, che consente all’app di sfruttare miglioramenti a livello di sistema, ottimizzazioni e correzioni di bug specifiche del nuovo sistema operativo per iPhone rilasciato da Apple.