WhatsApp DOWN per diversi minuti, cosa è successo? (aggiornato)

WhatsApp intorno alle 22.17 di stasera non ha funzionato per diversi minuti, non consentendo di recapitare messaggi o di fare chiamate. Il down mondiale è stato registrato oltre che dai milioni di utenti del servizio di messaggistica anche da Downdetector segnala che non ci sono problemi con WhatsApp, tra i siti migliori nel dare aggiornamenti dei disservizi delle principali app e servizi mondiali.

La conferma del down è arrivata dall’account Twitter ufficiale di WhatsApp:

we’re working quickly to resolve connectivity issues with WhatsApp and we’ll update you here as soon as possible.

Che tradotto significa: “stiamo lavorando velocemente per risolvere un problema di connettività con WhatsApp e e vi daremo aggiornamenti appena possibile“.

Sempre con un tweet dall’account ufficiale, WhatsApp ha annunciato di aver ripristinato il servizio, anche se non è chiaro che tipo di problemi tecnici ci siano stati: