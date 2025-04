WhatsApp: notifiche per cambi di username su iOS

WhatsApp si appresta a implementare una nuova e interessante funzione per gli utenti iOS, concepita per rendere più chiara l’identità di coloro con cui ci si ritrova a conversare. Con l’ultima versione beta dell’app per iPhone, la relase 25.11.10.72 distribuita tramite il programma TestFlight, infatti, viene introdotto un sistema che notifica automaticamente ogni modifica, creazione o eliminazione di username dei propri contatti.

WhatsApp: segnalazione automatica dei cambi di username su iPhone

Andando maggiormente in dettaglio, il sistema segnalerà i cambiamenti direttamente all’interno delle conversazioni. Per cui, ogni volta che un contatto imposta o modifica il proprio username viene generata in automatico una notifica che comparirà direttamente nella chat, andando in tal modo a informare i partecipanti senza dover ricorrere a messaggi manuali.

Questa funzione è progettata per garantire la trasparenza nella comunicazione una volta rilasciata la possibilità di scegliere un nome utente. La trasparenza è essenziale per evitare incomprensioni o sospetti quando i nomi o gli identificatori cambiano improvvisamente, poiché gli utenti potrebbero altrimenti rimanere confusi riguardo con chi si sta parlando.

La possibilità di scegliere uno username personalizzato non è ancora disponibile per tutti, ma la squadra di WhatsApp sta già lavorando per rendere il più completa possibile l’infrastruttura che accompagnerà questa nuova modalità di identificazione.

Da tenere presente che una feature analoga era già stata rilevata nella versione beta 2.25.4.11 per dispositivi Android e con la versione 25.11.10.72 per iOS viene confermata l’intenzione da parte degli sviluppatori della celebre app di messaggistica di estendere questa funzionalità anche agli utenti della “mela morsicata”.