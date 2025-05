WhatsApp: notifiche per i canali raccomandati

Il team di WhatsApp lavora senza sosta per l’introduzione di nuove funzionalità. Evidente dimostrazione della cosa è data dal fatto che nella più recente versione Beta dell’app per Android è stata implementata una feature che suggerisce nuovi canali attraverso delle notifiche.

WhatsApp: consigli per i canali da seguire

I consigli personalizzati sono basati sui canali che l’utente segue già sul proprio account. Ad esempio, se un utente segue diversi canali classificati sotto Sport, il sistema può suggerire canali simili relativi allo sport che possono allinearsi con le sue preferenze. Inoltre, se un utente segue canali di diverse categorie che si concentrano tutti su un argomento specifico, come la tecnologia o i viaggi, potrebbe ricevere una notifica che consiglia un altro canale che discute lo stesso argomento, anche se appartiene a una categoria diversa. Questo approccio garantisce che le raccomandazioni siano adattate ai modelli unici di interesse e coinvolgimento degli utenti.

Il sistema di raccomandazione è progettato per migliorare la scoperta dei contenuti sfruttando i canali che gli utenti già seguono per generare suggerimenti personalizzati. Ciò può aiutare gli utenti a connettersi con una gamma più ampia di canali che si allineano con le loro passioni, interessi e bisogni informativi specifici. Inoltre, questo incoraggerà gli utenti a esplorare nuovi canali che potrebbero non aver trovato da soli poiché le raccomandazioni si basano sui loro interessi esistenti e sui modelli d’interesse, rendendo i suggerimenti altamente pertinenti e personalizzati.

Da tenere presente che la funzione è del tutto facoltativa. Gli utenti che non sono interessati ai canali o che preferiscono non ricevere consigli avranno la possibilità di rinunciare a queste notifiche. Per garantire che gli utenti mantengano il controllo persistente sulle loro preferenze di notifica, WhatsApp introdurrà un interruttore dedicato nella schermata di notifica dalle impostazioni dell’app, il quale, appunto, consentirà agli utenti di abilitare o disabilitare facilmente le notifiche relative ai canali suggeriti.