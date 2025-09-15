WhatsApp: novità per la gestione della privacy dello stato

L’ultima beta di WhatsApp per Android, la versione 2.25.25.11, introduce un‘interfaccia ridisegnata per gestire la privacy dello stato, che consente di modificare le impostazioni direttamente dalla schermata dell’editor prima della condivisione.

WhatsApp: nuova interfaccia per la privacy dello stato

Adesso, dunque, intervenire sulla privacy dello stato risulta essere molto più semplice, in quanto è possibile agire direttamente dalla parte inferiore dello schermo per impostare rapidamente il pubblico, dove compaiono dei nuovi chip, ovvero dei tasti specifici che funzionano come filtri rapidi, similmente a quanto già proposto nella scheda per le chat. Questi pulsanti consentono di passare istantaneamente da un’impostazione di privacy all’altra, scegliendo tra “I miei contatti” o “Condividi solo con”, senza la necessità di navigare in menu separati.

Scegliendo l’opzione “Condividi solo con” l’aggiornamento viene mostrato soltanto a una lista ristretta di contatti definita dall’utente nelle impostazioni di privacy. Invece, scegliendo l’opzione “I miei contatti” il comportamento può variare a seconda delle pregresse impostazioni, per cui se l’utente ha escluso qualcuno dalla visione degli stati l’aggiornamento sarà inviato a tutti tranne i contatti esclusi, mentre se non vi sono esclusioni la condivisione sarà accessibile a tutta la rubrica.

Ogni volta che la selezione viene modificata compare un avviso indicante il numero di contatti che potranno visualizzare l’aggiornamento o quello dei contatti esclusi.

Da notare che in precedenza per cambiare la privacy degli stati prima della condivisione occorreva accedere a un menu separato.

La novità è attualmente in fase di distribuzione per un numero limitato di beta tester e, salvo il verificarsi di complicazioni, verrà rilasciata pubblicamente nelle settimane a venire.