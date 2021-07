WhatsApp: novità per le videochiamate di gruppo

Facebook ha annunciato una piccola ma importante novità per WhatsApp. Grazie alla funzionalità denominata “Joinable Group Call” è possibile partecipare alle videochiamate di gruppo in qualsiasi momento, proprio come avviene in software più avanzati (ad esempio, Zoom e Google Meet). Recentemente è stato avviato un test per l'uso del servizio di messaggistica su quattro dispositivi, senza utilizzare lo smartphone.

Videochiamate di gruppo in qualsiasi momento

Le videochiamate di gruppo sono arrivate su WhatsApp tre anni fa. Dopo aver rilevato un uso crescente della funzionalità, dovuto soprattutto alla pandemia COVID-19, Facebook ha incrementato il numero di partecipanti da quattro a otto. Chiaramente non è possibile avere un'esperienza paragonabile a quella offerta da software specifici, ma l'azienda di Menlo Park cerca di ridurre il gap con piccoli miglioramenti, come le “Joinable Group Call”.

Finora gli utenti potevano partecipare alle videochiamate solo dall'inizio (quando arriva la notifica). Con la nuova funzionalità non è più obbligatorio rispondere al momento dello squillo, ma è possibile unirsi al gruppo anche in seguito. Sulla schermata sono visualizzati i pulsanti Partecipa e Ignora. Toccando quest'ultimo non si perde la videochiamate per sempre, ma si potrà partecipare finché è ancora in corso. L'utente deve solo toccare la voce nell'elenco delle chiamate.

La nuova funzionalità è già disponibile per tutti. Facebook ha aggiornato le informazioni nel centro assistenza con le istruzioni da seguire.