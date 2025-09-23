 WhatsApp: nuova funzione per silenziare le menzioni di gruppo
WhatsApp: nuova funzione per silenziare le menzioni di gruppo

Su WhatsApp per Android è in test una nuova funzione che consente di andare a silenziare le menzioni collettive nelle chat di gruppo.
WhatsApp: nuova funzione per silenziare le menzioni di gruppo
Su WhatsApp per Android è in test una nuova funzione che consente di andare a silenziare le menzioni collettive nelle chat di gruppo.
Grok

Le menzioni di gruppo su WhatsApp sono sicuramente molto utili e comode, ma posso anche rivelarsi assai fastidiose in varie circostanze, in quanto capaci ci generare una vera e propria raffica di notifiche. Per far fronte alla cosa, il team della celebre app di messaggistica ha ben pensato di introdurre una nuova opzione che consente di silenziare le menzioni collettive nelle chat di gruppo.

WhatsApp permette di silenziare le menzioni collettive

La funzione è stata scoperta dal sempre accorto tema di WABetaInfo nell’ultima beta dell’app di WhatsApp per Android, quella con numero di versione 2.25.27.1, distribuita tramite il Google Play Store.

Una volta implementata questa funzione, gli utenti avranno la possibilità di silenziare completamente le menzioni in una chat di gruppo, compresi i messaggi destinati all’intero gruppo utilizzando il comando “@tutti”.

Introducendo questa opzione, WhatsApp trova un equilibrio tra convenienza e autonomia dell’utente. La feature consente infatti ai membri del gruppo di decidere se vogliono dare priorità alle comunicazioni destinati a tutti o silenziarli completamente. Aiuterà anche a ridurre la potenziale frustrazione che può derivare da frequenti o inutili menzioni destinate a tutti. Di conseguenza, questa nuova opzione darà agli utenti un ulteriore livello di personalizzazione, consentendo loro di adattare la loro esperienza in base al loro stile di comunicazione.

Da tenere presente che attualmente la funzione è disponibile solo ed esclusivamente per un numero circoscritto di utenti, ma nei giorni a venire, se tutto filerà per il verso giusto, verrà distribuita su larga scala, diventando quindi accessibile da parte di chiunque.

