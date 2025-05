WhatsApp permette di contrassegnare i messaggi dei canali

Su WhatsApp sta per arrivare una nuova funzione, attualmente individuata nella più recente versione beta per Android, la quale consente di contrassegnare come importanti gli aggiornamenti dei canali.

WhatsApp: si possono salvare come importanti i messaggi dei canali

Si tratta di un’introduzione decisamente importante per chi fa assiduo uso dei canali su WhatsApp, visto e considerato che ad oggi un messaggio ritenuto di rilievo viene inevitabilmente perso tra i vari aggiornamenti condivisi e per ritrovarlo successivamente occorre scorrere tra le decine di messaggi inviati, adesso. Con la possibilità di contrassegnare un messaggio come importate, invece, questo può essere ritrovato rapidamente nella sezione dedicata.

Per contrassegnare come importanti specifici aggiornamento di un canale è sufficiente selezionarli, fare tap sull’icona (⋮) in alto a sinistra e toccare l’icona a forma di stella. Fatto ciò, il messaggio importante viene copiato nella sezione dedicata, disponibile tramite la schermata informativa del canale dove c’è una sezione che mostra tutti gli aggiornamenti contrassegnati come importanti di quel canale specifico, appunto.

È tuttavia bene tenere presente che se un utente sceglie di smettere di seguire un determinato canale, tutti i relativi aggiornamenti precedentemente contrassegnati vengono automaticamente rimossi dalla sezione apposita. Questo comportamento si basa sul presupposto che una volta che un utente decide di non seguire più un canale, non è neppure più interessato a mantenere salvati i contenuti di rilievo. Di conseguenza, la sezione per salvare i messaggi resta sempre pulita e focalizzata sui canali attivi. Questa pulizia automatica aiuta a evitare inutili disordini e garantisce che i contenuti contrassegnati riflettano sempre ciò che l’utente segue attualmente.