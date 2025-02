WhatsApp permette di modificare la didascalia degli album

Su WhatsApp è in fase di lavorazione una nuova e interessante funzione che consentirà di migliorare l’esperienza di condivisione dei media, più precisamente degli album di foto e video, in caso di errori o di ripensamenti relativamente alla didascalia utilizzata.

WhatsApp: modifica delle didascalie degli album

Andando più nello specifico, l’ultima versione Beta 2.25.3.12 dell’app WhatsApp per dispositivi Android nasconde infatti una nuova feature che consente agli utenti di modificare la didascalia degli album con contenuti multimediali che vengono condivisi in chat. La modifica è attuabile entro 15 minuti dall’invio.

Attualmente, WhatsApp permette agli utenti di modificare un messaggio dopo l’invio e lo stesso può essere fatto anche per le didascalie dei singoli media, ma non per quelle degli album. Con l’avvento della nuova funzione, invece, la situazione cambia e agli utenti viene offerto un maggiore controllo delle foto inviate in gruppo.

Come anticipato, la novità può essere particolarmente utile in situazioni in cui la didascalia contiene informazioni errate o manca di dettagli importanti che rendono le foto e i video condivisi più significativi. La nuova funzione migliora altresì la chiarezza nelle conversazioni e nelle chat di gruppo, evitando confusione quando i dettagli devono essere modificati. Inevitabilmente, va a migliorare la frizione del servizio sul fronte comodità, consentendo agli utenti di modificare le didascalie degli album senza dover inviare un nuovo messaggio solo per correggere un errore.

Da tenere presente che la funzione è ancora in fase beta, per cui non è disponibile pubblicamente, ma se tutto procede per il giusto verso non dovrebbe essere necessario attendere ancora a lungo per poterne fruire nella versione stabile dell’app di messaggistica.