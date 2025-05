WhatsApp: pulsante Logout in fase di test

Sebbene attualmente sia possibile disconnettere il proprio account WhatsApp dai dispositivi collegati, la celebre app di messaggistica di proprietà di Meta non consente di fare altrettanto dallo smartphone principale. Per fortuna, però, pare essere in dirittura d’arrivo una nuova funzione che agirà proprio su tale fronte.

WhatsApp: arriva il pulsante Logout

Ad oggi, l’unica cosa che è possibile fare dallo smartphone principale è eliminare il proprio account, operazione che cancella tutti i dati e implica la rimozione da tutti i gruppi. L’eliminazione dell’account non è quindi l’ideale se si desidera solo disabilitare temporaneamente WhatsApp sul proprio telefono.

La sempre accorta redazione di Android Authority ha tuttavia individuato il pulsante Logout nell’ultima versione Beta di WhatsApp, la relase 2.25.17.37, per dispositivi Android. Il tasto appare nelle impostazioni dell’account dell’app. Toccando su di esso si apre un pop-up con due opzioni che consentono di effettuare la disconnessione da WhatsApp con o senza cancellare tutti i dati e le preferenze.

Scegliendo l’opzione Cancella tutti i dati e le preferenze, il risultato che si ottiene e lo stesso di quando si disinstalla WhatsApp dal dispositivo, ovvero viene eseguita la disconnessione, vengono eliminati tutti i dati e le preferenze dell’app, ma non viene effettuata la rimozione dai gruppi.

L’opzione Mantieni tutti i dati e le preferenze, invece, è l’ideale per coloro che intendono prendersi una breve pausa dall’app di messaggistica, risolvere un problema o cambiare account, in quanto semplicemente disconnettere dall’account attuale e le chat di gruppo, i dati e le preferenze rimangono intatti, con la possibilità di ripristinare tutto accedendo di nuovo con il proprio numero di telefono.