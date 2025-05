WhatsApp: reazioni ai messaggi con gli adesivi

Su WhatsApp è in fase di test una nuova funzione che consente di reagire ai messaggi utilizzando gli adesivi. Si tratta di una novità che mira ad espandere le capacità espressive delle reazioni dei messaggi attraverso la possibilità di sfruttare qualsiasi sticker.

WhatsApp: gli adesivi si possono usare per reagire ai messaggi

Andando maggiormente in dettaglio, WhatsApp sta esplorando l’implementazione di una funzionalità che permette agli utenti di reagire ai messaggi utilizzando adesivi direttamente dal menu delle reazioni.

Il menu continua a mostrare il set di emoji predefinito e una selezione di emoji utilizzati di recente per fornire un accesso rapido, ma oltre a questi gli utenti possono vedere anche i loro adesivi utilizzati di recente, rendendo più facile rispondere senza dover aprire l’intero pannello degli adesivi.

La funzione non limita gli utenti solo agli adesivi suggeriti o utilizzati di recente, in quanto vi è modo di accedere all’intera collezione, inclusi pacchetti scaricati, adesivi salvati, adesivi generati dall’intelligenza artificiale e importazioni di adesivi di terze parti. Ciò significa che qualsiasi adesivo che un utente ha nella sua libreria, può essere utilizzato come reazione a un messaggio . Anche gli adesivi animati, compresi quelli di WhatsApp creati utilizzando il framework Lottie, sono supportati, rendendo l’esperienza più coinvolgente.

Da tenere presente che la novità è stata individuata nella versione beta dell’app di WhatsApp per iOS, la relase 25.16.10.72, disponibile mediante TestFlight. Precedentemente era già stata “avvistata” su Android, in concomitanza del rilascio della versione Beta con relase 2.25.13.23.

Considerando che si tratta di una novità ancora in via sperimentale, non è dato sapere quando, precisamente, verrà diffusa su larga scala, ma salvo il verificarsi di problemi non dovrebbe essere necessario attendere ancora molto a lungo.