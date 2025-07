WhatsApp: reazioni in real time per le chiamate con qualsiasi emoji

WhatsApp continua a lavorare per implementare nuove funzioni e facilitare la comunicazione tra gli utenti. Evidente dimostrazione della cosa è data dalla novità individuata nella beta 2.25.20.15 dell’app per Android, che promette di trasformare le conversazioni in un dialogo visivo più ricco e personalizzato, consentendo agli utenti di usare qualsiasi emoji per le reazioni in tempo reale durante le chiamate vocali videochiamate.

WhatsApp: arriva le reaction in tempo reale alle chiamate con tutte le emoji

La funzionalità sfrutta la tastiera emoji standard, consentendo agli utenti accesso all’intera libreria di emoji direttamente in corso di chiamata. Si potrà pertanto navigare tra tutte le categorie di emoji disponibili. Inoltre, sarà presente una sezione per le reazioni usate di recente, permettendo di trovare e riutilizzare al volo le emoji già selezionate, rendendo le reazioni più efficienti.

Questo aggiornamento porterà finalmente le reazioni per le chiamate in linea con le reazioni emoji già disponibili per i messaggi, creando un’esperienza più coerente e unificata in tutta l’app.

Vale la pena notare che la possibilità di reagire alle chiamate utilizzando una delle sei emoji predefinite era già stata annunciata in un precedente aggiornamento beta, ma al tempo la funzione era stata resa disponibile a un numero limitato di beta tester.

Per quel che concerne la diffusione su larga scala, attualmente non sono state fornite tempistiche esatte, ma se tutto andrà per il verso giusto non dovrebbe essere necessario attendere ancora molto a lungo affinché WhatsApp decida di implementare la novità nella sua versione stabile, risultano pertanto accessibile a tutti gli utenti.