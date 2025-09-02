WhatsApp: salvataggio immediato degli sticker personalizzati

Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora incessantemente per introdurre nuove funzioni che possano rendere l’esperienza d’uso della piattaforma di messaggistica migliore. Evidentemente dimostrazione della cosa è data dal fatto che da poco è in fase di test una feature pensata per chi fa uso frequente degli adesivi: la possibilità di creare uno sticker e salvarlo immediatamente nella propria raccolta.

WhatsApp: nuova funzione per salvataggio rapido degli sticker

La differenza rispetto al passato è che con la nuova funzione non occorre prima inviare l’adesivo creato in una conversazione per poi poterlo salvare, ma è possibile procedere direttamente. Il precedente approccio ha da sempre limitato la flessibilità, poiché molti utenti preferisco salvare gli adesivi per un uso successivo senza condividerli immediatamente. La vecchia schermata di creazione forniva solo strumenti di personalizzazione e l’opzione per inviare l’adesivo nella conversazione corrente, senza alternative.

Con la nuova funzione in test, invece, dopo aver creato un adesivo, gli utenti possono decidere se salvarlo direttamente in uno dei loro pacchetti di sticker personali. Hanno altresì modo di generare rapidamente un nuovo pacchetto di adesivi se non ne hanno già uno disponibile. Inoltre, si può contrassegnare l’adesivo appena creato come preferito, assicurandosi che possa essere facilmente accessibile senza “affollare” l’intera collezione. Ciò significa che gli adesivi possono finalmente essere gestiti in un modo che corrisponda meglio alle esigenze individuali e ai modelli di utilizzo.

La novità è già disponibile per alcuni beta tester che hanno installato l’ultima versione di WhatsApp beta per Android, la versione 2.25.24.23 disponibile sul Google Play Store, e sarà pubblicamente distribuita nelle settimane a venire.