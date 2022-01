WhatsApp: verifica in due passaggi in arrivo su PC

Già da diverso tempo a questa parte WhatsApp permette di abilitare e usare la verifica in due passaggi mediante la relativa app per smartphone Android e per iPhone. Prevede l'inserimento di un PIN (diverso dal codice di registrazione) e un indirizzo email per reimpostarlo e risulta altamente efficace per evitare il furto dell'account o comunque sia accessi non autorizzati allo stesso.

WhatsApp: verifica in due passaggi pure da Web e client per computer

Gli sviluppatori del celebre servizio di messaggistica desiderano però apportare ulteriori miglioramenti su tale fronte, o almeno questo è quanto emerso nel corso delle ultime ore. Stano infatti alle più recenti indiscrezioni, il team di WhatsApp intende offrire la possibilità di gestire la verifica in due passaggi pure tramite la versione Web del servizio e mediante il client desktop per Windows e macOS.

Più precisamente, la sezione dedicata alla verifica in due passaggi accessibile da computer dovrebbe permettere di attivare e disattivare la funzione, modificare il PIN e cambiare l'indirizzo email associato.

Sicuramente la disponibilità della verifica in due passaggi su WhatsApp Web e tramite il client desktop tornerà particolarmente utile nel caso in cui il cliente smarrisca lo smartphone e non ricordi il PIN. Va tuttavia tenuto presente che c’è sempre la possibilità di effettuare un ripristino chiedendo un link di reset, ma questo metodo potrebbe essere vanificato dall'impossibilità di accedere al proprio account di posta elettronica.

Al momento, comunque, la funzionalità descritta non risulta ancora disponibile e per poterla sfruttare toccherà attendere un futuro e non meglio precisato aggiornamento della versione Web e desktop di WhatsApp, la feature, infatti, è ai primi giorni di sviluppo.