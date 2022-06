Wikipedia Italia non pubblicherà foto dei monumenti?

Entro fine mese è prevista la pubblicazione del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND), con il quale il Ministero della Cultura intende promuovere e organizzare il processo di trasformazione digitale nel quinquennio 2022-2026. Al termine della consultazione, Wikimedia Italia ha evidenziato il rischio che le immagini dei monumenti possano scomparire da Wikipedia, se verrà chiesto il pagamento dei diritti d’autore.

Niente foto del patrimonio culturale su Wikpedia?

Il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale è stato redatto dall’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library del Ministero della Cultura, utilizzando i 500 milioni di euro messi a disposizione dal PNRR. Nel documento ci sono le linee guida per l’acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale.

Su Wikipedia sono pubblicate numerose immagini dei monumenti italiani che possono essere riutilizzate liberamente a scopo commerciale, in base alla licenza Creative Commons Share-Alike. L’attuale versione del PND prevede tuttavia la richiesta di autorizzazione e il pagamento di un canone.

Wikimedia Italia chiede di apportare una serie di modifiche al documento, tra cui l’esclusione dal pagamento del canone per il riuso commerciale delle immagini dei beni di pubblico dominio. La richiesta di un canone è in conflitto con le licenze di Wikipedia. Se non verranno cambiate le linee guida, Wikimedia dovrà eliminare tutte le immagini dei monumenti dall’enciclopedia.

Maria Iolanda Isabella Pensa, Presidente di Wikimedia Italia, ha dichiarato: