Wikipedia permette di manipolare le informazioni?

Il procuratore del District of Columbia (Ed Martin) ha accusato Wikimedia Foundation di permettere a stranieri di modificare gli articoli di Wikipedia e di usare l’enciclopedia come mezzo di propaganda. L’organizzazione non-profit non rispetterebbe quindi i requisiti previsti dalla legge per ottenere l’esenzione dalle tasse.

L’indagine è competenza dell’IRS

Ed Martin è stato scelto come procuratore da Donald Trump, quindi rappresenta il governo federale nel tribunale del District of Columbia. Secondo il New York Times è un “negazionista elettorale di estrema destra“. Nella lettera inviata giovedì 24 aprile accusa Wikimedia Foundation (PDF) di aver consentito diverse attività che violano gli obblighi previsti dalla legge sulle organizzazioni non-profit.

In base alla sezione 501(c)(3) del titolo 26 sono esentati dalle tasse le organizzazioni che operano esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, di test per la sicurezza pubblica, letterari o educativi. Secondo Martin, Wikipedia permette ad attori stranieri di manipolare le informazioni e diffondere propaganda attraverso la riscrittura di eventi storici e altre questioni che riguardano la sicurezza nazionale e gli interessi degli Stati Uniti.

Un avvocato dello studio legale Webster, Chamberlain & Bean ha dichiarato che questo tipo di indagini viene solitamente svolto dall’IRS (Internal Revenue Service). Quindi, a meno che non sia stato commesso un crimine, Martin non ha nessun potere sulla materia.

Nella lettera non sono specificati questi “attori stranieri”. Secondo The Free Press sono state modificate le pagine relative al conflitto tra Israele e Hamas con informazioni ingannevoli e antisemite. Martin scrive inoltre che il consiglio di amministrazione di Wikipedia è formato principalmente da stranieri (non statunitensi), che la propaganda viene amplificata dal motore di ricerca di Google e che le informazioni sbagliate finiscono nelle risposte dei chatbot AI.

Martin chiede a Wikimedia Foundation di rispondere ad una serie di domande entro il 15 maggio. Jacob Rogers, consulente della fondazione, ha dichiarato: