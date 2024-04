William Shatner nella bufera per la cover dell'album generata dall'AI

William Shatner, 93enne attore noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Capitano Kirk nella serie originale di Star Trek e nei film correlati, è stato duramente criticato dai fan su X dopo aver svelato la copertina del suo nuovo album musicale “Where Will the Animals Sleep“. La controversia nasce dal fatto che l’immagine è stata generata utilizzando l’intelligenza artificiale.

You can pre-order my new children's album on Amazon: https://t.co/CFiRzv8Lpw pic.twitter.com/jfvJfopdKX — William Shatner (@WilliamShatner) April 21, 2024

La copertina dell’album, postata da Shatner su X, ritrae l’attore circondato da bambini di diverse etnie, elefanti e uccelli in una giungla. Immediatamente, gli utenti hanno sollevato preoccupazioni riguardo all’uso dell’AI, facendo riferimento agli scioperi della SAG-AFTRA e della Writers Guild of America del 2023 a Hollywood, volti a proteggere i diritti degli artisti di fronte all’avanzata dell’intelligenza artificiale.

La risposta di Shatner ai critici

Di fronte alle accuse di aver violato i diritti d’autore e i marchi registrati, Shatner ha risposto con decisione, sottolineando di aver approvato personalmente l’immagine e invitando i critici a indicare eventuali violazioni specifiche. L’attore ha anche evidenziato la differenza tra l’uso dell’AI per generare nuove immagini e il riutilizzo non autorizzato di materiale esistente, oggetto delle preoccupazioni dei sindacati.

Tra coloro che hanno invitato Shatner ad approfondire le questioni legate al copyright e all’AI generativa c’era Karla Ortiz, visual artist coinvolta in un’azione legale collettiva contro le aziende AI, tra cui Midjourney e Stable Diffusion. Shatner, tuttavia, è rimasto fermo sulla sua posizione, osservando che molti artisti si ispirano e rendono omaggio ad altri artisti, un argomento comune tra i sostenitori dell’intelligenza artificiale.

Nonostante le critiche, Shatner ha ribadito la sua approvazione per l’opera d’arte generata con l’AI scelta per la copertina dell’album, invitando il pubblico ad andare avanti e lasciare che il progresso avvenga. C’è da dire a suo favore, che la sua disponibilità a confrontarsi con i detrattori e la sua determinazione nel sostenere la propria posizione lo distinguono da altri artisti che hanno affrontato critiche simili.

Il delicato equilibrio tra AI e creatività umana

Va detto tuttavia, che la posizione di Shatner solleva importanti interrogativi sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella creazione di opere d’arte e sul delicato equilibrio tra progresso tecnologico e tutela dei diritti degli artisti. Il dibattito continua…