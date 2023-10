Windows 11: condivisione password Wi-Fi con codici QR

Presto, Windows 11 consentirà di condividere le password delle reti Wi-Fi attraverso codici QR, integrando così una funzionalità simile a quelle già disponibili da tempo, ad esempio, su Android. Il sistema operativo lo permetterà senza costringere l’utente a ricorrere a utility di terze parti.

Codici QR per condividere le password Wi-Fi su Windows 11

In questo modo, diventerà più semplice e veloce per ospiti, visitatori e clienti, accedere ai network, saltando il passaggio spesso lungo e noioso (talvolta da ripetere più volte), legato all’inserimento delle stringhe composte da lettere, numeri e caratteri speciali (perché quello 0 sembra tanto una O e 1 si confonde con la l ). La novità è stata individuata all’interno della build 25977 del sistema operativo, appena rilasciata in anteprima agli Insider presenti nel canale Dev e che affiancano Microsoft durante la fase di test. È la stessa versione che include diverse novità per l’assistente Copilot basato sull’intelligenza artificiale e per gli strumenti di accessibilità, delle quali abbiamo scritto ieri in un articolo dedicato.

Come funziona? Molto semplicemente, chi desidera connettersi alla rete Wi-Fi attraverso uno smartphone (o da un altro dispositivo dotato di fotocamera) potrà inquadrare il QR mostrato sullo schermo del computer con Windows 11. La creazione del codice avviene dall’interno della sezione delle Impostazioni relativa a Rete e Internet, toccando il pulsante apposito.

Microsoft ha confermato che sarà garantito il supporto anche per gli hotspot mobile. Si tratta di un’aggiunta di certo non rivoluzionaria per la piattaforma, ma che in molti hanno chiesto a gran voce.

Il gruppo di Redmond pare aver accolto l’istanza ed essersi messo al lavoro di conseguenza. Secondo la redazione del sito Windows Latest, potrebbe debuttare attraverso un update destinato alla versione 23H2, incluso in un aggiornamento cumulativo o in un pacchetto Moment.

