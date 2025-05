Windows 11: Copilot Vision guida l'utente e mostra dove cliccare

Su Windows 11 arriva un aggiornamento molto interessante per Copilot Vision. Ora si può chiedere a Copilot di guidarci passo passo nell’uso di un’app o addirittura di lavorare con due applicazioni contemporaneamente.

Copilot Vision guida l’utente passo passo su Windows 11 evidenziando dove cliccare

Immagina di condividere una finestra con Copilot Vision e di chiedergli: “Ehi, come si attiva la modalità notturna?” o “Mi dai una mano ad aggiungere un testo a questo video?“. Bene, ora Copilot è in grado di evidenziare esattamente dove cliccare nell’app condivisa per esaudire i tuoi desideri.

Inoltre, Copilot Vision adesso sa destreggiarsi tra due app affiancate, analizzando e rispondendo a domande su entrambe. In questo modo, sarà possibile confrontare liste o documenti velocissimamente. Ad esempio, si può chiedere a Copilot “C’è qualcosa che manca nella mia lista per il trekking rispetto a quella online?“.

Per iniziare a sfruttare queste novità, basta cliccare sull’icona degli occhiali nel composer, selezionare la finestra del browser o l’app da condividere e chiedere a Copilot una mano per qualsiasi cosa si stia facendo. Per interrompere la condivisione, è sufficiente premere “Stop” o “X” nel composer.

Disponibilità

Gli aggiornamenti stanno arrivando gradualmente per gli utenti Windows Insider nella versione 1.25044.92 (o superiore). E anche se l’update è disponibile in tutti i canali, le novità principali – come la funzione che evidenzia visivamente dove cliccare per completare un compito e il supporto dual-app (per lavorare con due app affiancate usando Copilot) – sono per ora disponibili solo negli Stati Uniti. Quindi, ci tocca pazientare un altro po’.

Grazie alla recente integrazione di Copilot nel menu contestuale di Esplora file, è possibile chiedere rapidamente a Copilot informazioni su determinati file. Ma se preferisci fare a meno di questa scorciatoia, puoi disattivarla modificando il registro di sistema.