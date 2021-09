Windows 11: novità delle build 22000.176 e 22449

Si avvicina il giorno del debutto ufficiale di Windows 11, quindi Microsoft deve apportare gli ultimi miglioramenti e correggere i bug esistenti. La build 22000.176 per gli iscritti al canale Beta aggiunge anche un'opzione di personalizzazione per la barra delle applicazioni. La build 22449 per il canale Dev è invece parte del nuovo ramo di sviluppo e le novità potrebbero riguardare Windows 11 22H2.

Windows 11: ultimi ritocchi prima del lancio

Nella barra delle applicazioni di Windows 11 sono presenti sette icone predefinite. Nella build 22000.176 è stata aggiunta la possibilità di rimuovere le icone di Ricerca, Visualizzazione attività, Widget e Chat di Teams in modo semplice e veloce. L'operazione può essere effettuata nella pagina delle impostazioni, cliccando sull'opzione corrispondente che viene mostrata con un clic del pulsante destro del mouse.

Microsoft ha inoltre rilasciato una nuova versione dello Store. È stata aggiornata l'interfaccia della Library per semplificare la navigazione e velocizzare l'avvio. A proposito del Microsoft Store, un noto leaker ha scoperto la pagina dedicata al Windows Subsystem for Android, in cui sono indicati “Windows 10 version 22000” e “Xbox One” come requisiti minimi. L'azienda di Redmond aveva comunicato che il supporto per le app Android non sarà inizialmente incluso in Windows 11.

La build 224449 è invece la prima del nuovo ramo di sviluppo. Le novità dovrebbero essere parte di Windows 11 22H2. Una di esse permette di velocizzare il trasferimento dei file sulla rete locale sfruttando la compressione SMB. Microsoft ha inoltre cambiato l'animazione che viene mostrata all'avvio del computer. Invece di un cerchio di punti viene visualizzato un anello con linea continua.