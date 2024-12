Windows 11, pulsante per le emoji nella barra delle applicazioni

Sui nostri smartphone siamo abituati a poter accedere rapidamente a emoji e GIF, ad esempio quando inviamo messaggi sui social network o sulle applicazioni di messaggistica. Su un computer non è altrettanto facile, a meno che non si utilizzi un software che integri nativamente questo tipo di funzionalità. Ma Microsoft sta lavorando a un modo per rimediare a questa situazione.

Come rilevato da phantomofearth su X, Windows 11 avrà un nuovo pulsante di scelta rapida nella barra delle applicazioni. Quando si fa clic su di esso, viene visualizzata l’interfaccia per aggiungere un’emoji o una GIF a un contenuto direttamente da Windows. Questo strumento non è nuovo e può essere richiamato con la scorciatoia da tastiera Tasto Windows + ;, ma gli utenti non hanno molta familiarità. Un accesso con un solo clic dalla barra delle applicazioni è più semplice per molte persone.

Hidden in Beta 22635.4580: settings for the upcoming emoji and more button in the system tray, present in Settings > Personalization > Taskbar. By default, it will appear only while you're typing, but you'll also be able to turn it off entirely or have it show up all the time. https://t.co/x4nvOnRR7x pic.twitter.com/gssO3wvBQe

— phantomofearth ☃️ (@phantomofearth) December 6, 2024