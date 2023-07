Windows Update Restored consente di aggiornare vecchie versioni di Windows

Sono ormai diversi anni che Microsoft ha deciso di mandare offline le versioni originali dei siti di supporto dedicati a Windows 95, XP, Vista e altri “vetusti” sistemi operativi, ma grazie all’operato di un gruppo di appassionati e sfruttando Wayback Machine le vecchie edizioni degli OS di casa Redmond possono nuovamente venire aggiornate tramite il sito Windows Update Restored.

Windows Update Restored: si possono aggiornare nuovamente Windows 95, XP ecc.

Wayback Machine è un archivio digitale di Internet con tanto di fact checking che consente per l’appunto di vedere e rintracciare vecchie versioni delle pagine Web. Nel corso degli anni, ha archiviato automaticamente tutti i file rilevanti relativi agli aggiornamenti delle pregresse edizioni di Windows, messe ora a disposizione, grazie all’operato dei summenzionati sviluppatori, tramite il sito Windows Update Restored.

Da tenere presente che il sito viene etichettato come non sicuro a causa di certificati mancanti.

Sempre restando in termini di sicurezza, nella sezione FAQ del portale viene sottolineato che vecchi sistemi operativi come quelli per i quali sono proposti gli aggiornati, pur riuscendo a scaricare e installare le patch più aggiornate, non sono da considerare sufficientemente sicuri per un impiego su base quotidiana, motivo per cui è consigliabile passare quanto prima a Windows 11 o ad un’altra versione più recente di Windows. Windows Update Restored, infatti, è un progetto proposto al solo scopo di archiviazione e conservazione.

Ricordiamo che nei sistemi operativi moderni, Windows Update è una sezione delle impostazioni dell’OS. Il servizio controlla automaticamente presso Microsoft la presenza di eventuali aggiornamenti e li applica. In passato, invece, Windows Update era un sito su cui l’utente doveva recarsi periodicamente per scaricare e installare nuove patch da applicare.