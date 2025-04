WindTre data breach: violato il sistema dei rivenditori

Un comunicato pubblicato da WindTre conferma un data breach avvenuto il 25 febbraio 2025. L’operatore ha riscontrato un accesso non autorizzato al sistema in uso ai rivenditori, eseguito da parte di ignoti. Stando a quanto dichiarato, si sarebbe trattato di un evento dalla natura malevola e circoscritto a un solo punto vendita . In seguito, l’infrastruttura è stata messa in sicurezza e le autorità competenti sono state informate, come previsto dalle normative vigenti.

Il data breach di WindTre

Dalle verifiche effettuate, la società non esclude che possa essere avvenuto il furto di dati personali dei clienti. Tra questi, potrebbero figurare dettagli a proposito del nome, del cognome, dell’indirizzo e di eventuali altri recapiti.

Come spesso accade in questi casi, le informazioni rubate potrebbero essere utilizzate dai cybercriminali per attuare truffe di vario tipo: dalle campagne di phishing mirate alla clonazione dell’identità. Si invita dunque a prestare particolare attenzione alle comunicazioni ricevute via telefono, SMS, email o applicazioni come WhatsApp.

I consigli per i clienti

WindTre invita inoltre a controllare l’eventuale apertura di profili fake sui social network e a far chiudere l’account attraverso le impostazioni del sito stesso oltre a utilizzare password sicure create utilizzando criteri minimi di complessità . L’operatore afferma inoltre di aver rafforzato i propri standard di sicurezza, implementando tecnologie più sofisticate , ma senza scendere nei dettagli.

Un numero verde dedicato

In caso di dubbi o se si riscontrano anomalie, i clienti che sospettano di poter essere stati coinvolti nel data breach possono rivolgersi all’assistenza, chiamando il numero 159 oppure scrivendo all’indirizzo dataprotectionofficer@windtre.it . Per l’occasione, è stato attivato un numero verde dedicato, attivo dal lunedì alla domenica e dalle ore 10 alle 19: 800591854 .

La comunicazione relativa al data breach è stata pubblicata sul sito ufficiale di WindTre, in conformità a quanto previsto nel nostro paese dal GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati).