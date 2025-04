Word per iOS, Copilot converte le note vocali in documenti

Quante volte sarà capitato di prendere appunti vocali sul telefono, e di ritrovarsi poi a sbuffare davanti allo schermo, nel tentativo di trascriverli e formattarli in un documento decente? Microsoft ha finalmente introdotto una nuova funzione in Word per iOS che semplificherà questo processo.

Word per iOS, Copilot trascrive le tue registrazioni vocali in documenti perfetti

Grazie all’ultimo aggiornamento, Copilot su Word per iOS può formattare gli appunti vocali, trasformandoli in documenti, email e altro ancora. Tutto quello che si deve fare è toccare il “+” per creare un documento, poi scegliere “Usa Copilot” e selezionare lingua e modello. A questo punto basta premere il microfono e parlare. Una volta finito, Copilot fa tutto il resto: trascrive la registrazione e la sistema secondo il formato scelto.

Word offre tre modelli predefiniti per gli appunti vocali:

Documento: un normale documento Word con sezioni e titoli; Note: un semplice documento di testo con paragrafi; Email: un documento con un corpo email e una chiusura.

Ma se questi modelli non bastano, se ne possono creare di nuovi. Basta premere su “Crea nuova modalità”, dare un nome al modello (es. “Lista della spesa”) e spiegare a Copilot come deve formattare il documento.

Requisiti e lingue supportate

La nuova funzione è disponibile per gli utenti iOS con una licenza Copilot (Copilot Pro o crediti AI nell’abbonamento Microsoft 365) e la versione 2.96 (build 25041112) dell’app. Le lingue supportate, attualmente, sono: inglese, spagnolo, francese, portoghese, cinese, tedesco, italiano e giapponese. Ma Microsoft ha già promesso che presto se ne aggiungeranno altre.