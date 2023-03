World Backup Day: perché anche le password ne hanno bisogno

Il 31 marzo ricorre, come da undici anni a questa parte, il World Backup Day. La Giornata Mondiale del Backup ci ricorda quanto sia importante prevedere un piano di “emergenza” per tutti i nostri file, dalle fotografie ai video, fino ai documenti più importanti, per proteggerli dai rischi più o meno comuni – come furti, smarrimenti o semplicemente guasti dei dispositivi. Ma se è vero che il 30% della popolazione mondiale non ha mai effettuato un backup – come riporta il sito web ufficiale di World Password Day – puoi immaginare l’impennata che tale percentuale subirebbe se parlassimo di backup delle password?

Il motivo è molto semplice: c’è ancora poca conoscenza in tema sicurezza di password, chiavi di accesso, credenziali e affini. Troppe persone, ancora oggi, utilizzano password fragili (date di nascita, nomignoli, squadra di calcio preferita, sequenze di numeri e chi più ne ha più ne metta), oppure riutilizzano la stessa per tutti i propri account. Il rischio concreto è che cybercriminali esperti possano carpire queste informazioni e sfruttarle per rubarci tutti i nostri dati sensibili, poi rivenduti o sfruttati per furti d’identità.

Ecco perché in una ricorrenza come questa è fondamentale ricordare anche l’importanza dei password manager. Delle vere e proprie casseforti digitali, super sicure, dentro cui conservare password e nomi utente, note ed estremi delle carte di credito. Il massimo della sicurezza in questo settore te la offre NordPass: non solo ci aiuta a conversare ogni chiave di accesso, ma include anche diversi strumenti volti ad aumentare la sicurezza e la privacy dell’utente. Puoi trovare NordPass Premium, la versione più completa della piattaforma, in offerta a soli 1,69 euro al mese grazie alla speciale promozione di primavera.

Un backup delle tue password ti protegge dai rischi

“Account violato, immagini rubate e vendute in rete”. Quante volte notizie come questa, magari con protagonista una celebrità, sono balzati agli onori della cronaca? E quante altre volte ci è capitato di leggere post fuori luogo da pagine ufficiali, poi cancellati e sostituiti da un generico “attacco hacker, ci scusiamo”? Queste violazioni avvengono, per la maggior parte, a causa di una scarsità di precauzioni in materia di sicurezza degli account.

Ciò riguarda anche le password, naturalmente: crearne una che sia complessa e difficile da scoprire è il primo passo per mantenere sempre protetti i tuoi account. Se non hai fantasia, o non sai come fare, affidati a NordPass: la piattaforma include, infatti, un comodo generatore casuale in grado di creare chiavi di accesso che potrai successivamente utilizzare per i tuoi account.

Sarà lo stesso NordPass a ricordartele, grazie alla funzione di compilazione automatica che inserirà al posto tuo le credenziali negli appositi box login. Dimentica agende, post-it, note dello smartphone: non dovrai più annotare le tue password da nessun’altra parte che non sia il tuo vault protetto NordPass.

A proposito di sicurezza, tutti i dati sensibili archiviati all’interno della piattaforma vengono automaticamente crittografati attraverso l’algoritmo XChaCha20, uno dei più innovativi e completi. Ci sono anche altre funzionalità aggiuntive che otterrai con un piano Premium NordPass. Parliamo di Salute Password, utile ad identificare password deboli, vecchie o riutilizzate, e Data Breach Scanner, in grado di scansionare il web alla ricerca di violazioni dati e avvisarti se riguardano anche te.

NordPass è disponibile sia con un piano gratuito, ma limitato, che con un piano Premium con accesso garantito all’esperienza completa di vantaggi e funzionalità, oltre che alla possibilità di connettere fino a sei dispositivi contemporaneamente. Al momento puoi approfittare di una speciale promozione, che ti permette di ottenere un abbonamento biennale a NordPass con uno sconto del 43%: meno di due euro al mese e password in sicurezza sempre.

