WritingTools per Windows, nuove funzioni in stile Apple Intelligence

WritingTools è una piccola app open-source per Windows che porta le funzionalità in stile Apple Intelligence sui sistemi operativi Microsoft. L’ultimo aggiornamento introduce nuove capacità, un modello di base rinnovato e molto altro ancora.

La versione 6 di WritingTools, disponibile su GitHub, permette di chattare sui riassunti e copiare le risposte in formato markdown. La modalità chat ora ha una finestra dedicata per le conversazioni (stile Copilot o l’app di ChatGPT) e vari migliorie, come l’avvio all’accensione del PC, il controllo automatico degli aggiornamenti, un’interfaccia più curata per le impostazioni e diverse ottimizzazioni che hanno dimezzato le già contenute dimensioni dell’app. Inoltre, ora WritingTools usa Gemini 2.0 Nano come modello predefinito (ma si possono scegliere anche altri LLM nelle impostazioni).

L’aggiornamento porta con sé alcuni problemini da tenere d’occhio. Su alcuni dispositivi, WritingTools potrebbe non funzionare correttamente con la scorciatoia da tastiera predefinita. Per risolvere, basta modificarla in ctrl+` o ctrl+j e riavviare l’app. Attenzione: se una scorciatoia è già usata da un altro programma o processo in background, WritingTools potrebbe non essere in grado di intercettarla. Di solito, le scorciatoie suggerite sono libere.

Il primo avvio di WritingTools.exe potrebbe richiedere più tempo del solito, probabilmente perché il software antivirus scannerizza a fondo il nuovo eseguibile prima di permettergli di girare. Una volta in memoria, l’app tornerà alla sua consueta velocità istantanea.

Un futuro ricco di novità

Lo sviluppatore promette di implementare altre funzionalità e suggerimenti nei prossimi aggiornamenti, come la possibilità di modificare i pulsanti e i loro prompt, creare pulsanti personalizzati, riorganizzarli e altro ancora.

Si può scaricare WritingTools per Windows da GitHub. L’app è gratuita e open-source, ma per usarla si avrà bisogno di una chiave API di Gemini (l’app mostrerà come ottenerla al primo avvio) e di una connessione internet attiva (purtroppo non funziona offline). Insomma, se volete assaggiare un po’ di magia in stile Apple Intelligence sul proprio PC Windows, WritingTools è l’app giusta.